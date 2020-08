38 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Montag um 38 auf 9083 gestiegen. Aktuell sind 1039 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand 10.10 Uhr).

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Montag mit 40 Fällen auf 100 000 Einwohner weiterhin im Kreis Trier-Saarburg gezählt. Diese Häufung liegt vor allem an Infektionen in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil. Dort haben sich nach Angaben vom Sonntag mindestens 54 Menschen infiziert. Alle 519 Bewohner befinden sich nun in Quarantäne.