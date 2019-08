38-Jähriger nach Messerattacke auf Polizisten in Psychiatrie

Auf der Richterbank liegt ein Richterhammer aus Holz. Foto: Uli Deck/Archivbild.

Mainz Etwa sieben Monate nach einem Messerangriff auf einen Polizisten in Mainz hat das Landgericht einen 38-Jährigen dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen. Der Mann war wegen versuchten Totschlags angeklagt, leidet aber an einer schizophrenen Psychose und war nach der Feststellung des Gerichts zur Tatzeit schuldunfähig.

Mit seinem Urteil folgte das Gericht am Donnerstag den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Beschuldigte nahm die Entscheidung an, damit ist das Urteil rechtskräftig.

Der Mann, der in den vergangenen Jahren nach Feststellung des Gerichts nicht mehr in ärztlicher Behandlung war, hatte dem Polizisten eine klaffende Wunde zwischen den Augen zugefügt. Er hatte den Polizisten unvermittelt angegriffen als dieser gemeinsam mit einem Schlüsseldienst, einem Gerichtsvollzieher und der Betreuerin des 38-Jährigen die Tür zu seiner Wohnung gewaltsam öffnete.