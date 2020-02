38-Jährige macht es sich in fremdem Gartenhaus bequem

Ein Polizeiauto fährt unter Einsatz von Blaulicht und Sirene eine Straße entlang. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv/Illustration.

Rodenbach Ein 38-jährige Frau soll in Rodenbach (Landkreis Kaiserslautern) in ein Gartenhaus eingebrochen sein, sich Tee gekocht und einen Schlafplatz eingerichtet haben. Zeugen hatten die Frau am Mittwochvormittag bemerkt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa