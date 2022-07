Landgericht Mainz : 38-Jährige erdrosselt: Mann wegen Mordes verurteilt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Mainz Es gab nur Indizien, aber das Landgericht Mainz hat keine Zweifel. Es erklärt den Angeklagten für schuldig, eine 38 Jahre alte Frau unter einem Windrad in Rheinhessen erdrosselt zu haben. So wollte er sein Doppelleben vertuschen.

Das Landgericht Mainz hat am Donnerstag einen 32-jährigen Mann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch wenn die Beweisaufnahme allein auf Indizien beruhe, habe der Prozess doch zweifelsfrei ergeben, dass nur der Angeklagte als Täter in Frage komme, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Eckert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Mann aus dem südhessischen Bensheim erdrosselte nach Auffassung der Kammer im Juni 2021 eine 38-jährige Frau, die er im Februar 2021 über ein Kontaktportal kennengelernt hatte. In der folgenden Gewitternacht übergoss er die Leiche mit Benzin und zündete sie an. „Der Mord war das Ende einer absurd ungewöhnlichen Beziehungsgeschichte“, sagte Eckert.

Bei einem letzten Treffen, bei dem es unter dem Windrad zur Aussprache kommen sollte, erdrosselte der Mann die 38-Jährige. Der Verurteilte habe versucht, sein Doppelleben zu vertuschen, hieß es in der Urteilsbegründung. Ein Stalking wie von der Verteidigung angeführt sahen die Richter jedoch nicht. Die 38-Jährige habe unzählige Nachrichten über Handy an den Angeklagten geschickt, er aber habe ebenso viele an sie zurückgeschickt.