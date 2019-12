373 Punkte in Flensburg: Bewährungsstrafe für 37-Jährigen

Speyer Ein 37-jähriger Mann ist wegen vorsätzlichen Fahrens ohne gültigen Führerschein vom Amtsgericht Speyer zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Mann habe die beiden angeklagten Fahrten glaubhaft gestanden und zudem auf eine Rückgabe seines beschlagnahmten Fahrzeugs verzichtet, begründete der Richter die Entscheidung.

Der Fall hatte auch deswegen für Aufsehen gesorgt, weil der Mann der Polizei zufolge 373 Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei angesammelt hat.

Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Monate Haft ohne Bewährung für den 37-Jährigen gefordert und die Verteidigung auf eine sechsmonatige Bewährungsstrafe plädiert. In seinem Schlusswort hatte der Angeklagte erklärt, er bereue die Taten. „Ich flehe Sie an, geben Sie mir keine Gefängnisstrafe“, wandte er sich an das Gericht.