3726 Abtreibungen im Jahr 2018 im Land

Das Foto zeigt einen sieben Wochen alten Fötus in einer Fruchtblase. Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Bad Ems 3726 Schwangerschaftsabbrüche hat das Statistische Landesamt im Jahr 2018 in Rheinland-Pfalz gezählt. In drei Fällen handelte es sich dabei um Mädchen unter 15 Jahren, in 14 Fällen um Frauen über 44, wie die Behörde in Bad Ems mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa