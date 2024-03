Freizeit 37.000 Menschen bei Mandelblütenfest in Gimmeldingen

Das erste Mandelblütenfest in Gimmeldingen gab es am 15. April 1934. Anfangs war das Fest auf einen Tag beschränkt. Einen festen Termin für die Feier gibt es nicht - das Datum orientiert sich an der Mandelblüte in dem Ort. Diese sei 2024 so früh wie selten in und um Gimmeldingen, hieß es, damit finde das Fest deutlich früher statt als in Vorjahren.