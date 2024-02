Ermittlungen 37-Jähriger getötet - Haftbefehl gegen Sohn

Nach dem tödlichen Gewaltverbrechen an einem 37-jährigen Mann sitzt der Sohn des Opfers in Untersuchungshaft. Der 17-Jährige sei wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlages in eine Jugendstrafanstalt gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei am Sonntag widerstandslos von der Polizei in Hessen festgenommen worden. Zuvor sei er auf der Flucht gewesen.