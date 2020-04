Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in der Grenzregion : Zahl der Corona-Opfer in Grand Est steigt langsamer

In den Heimen der Region Grand Est werden Bewohner und Personal flächendeckend auf Corona getestet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

In der Region Grand Est wird in Pflegeheimen flächendeckend getestet. Bisher sind bei unseren Nachbarn 3661 Menschen an Covid-19 gestorben.

52 Menschen sind innerhalb der letzten 24 Stunden in den Kliniken der Grenzregion Grand Est an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Somit steigt die Gesamtzahl der Sterbefälle in den Kliniken seit Ausbruch der Epidemie auf 2515. Dazu kommen noch 1146 Todesfälle in den Seniorenheimen. In diesen besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Einrichtungen, wo alle Bewohner zur Risikogruppe gehören, wird laut der regionalen Gesundheitsbehörde ARS flächendeckend getestet.

Neben den üblichen Abstrichen werden zurzeit in Grand Est auch Bluttests durchgeführt, die zeigen sollen, ob Menschen Antikörper gegen das Virus aufgebaut haben. Doch die ARS warnte, dass die Zuverlässigkeit dieser Tests noch geprüft werde. Die Leistungen dieser Bluttests werde gerade von den zuständigen Instanzen evaluiert. „Ihre Wirksamkeit bei der Diagnose und beim Nachweis einer Immunität ist noch nicht nachgewiesen“, teilt die ARS mit. „Diese Tests werden zurzeit im Rahmen eines Pilotprojekts durchgeführt.“

Im Grenzdépartement Moselle sind innerhalb der letzten 24 Stunden zehn Menschen im Krankenhaus am Coronavirus erlegen. Ähnlich wie in den anderen Départements der Region Grand Est steigt die Zahl der Corona-Toten immer langsamer als vor noch ein paar Wochen. Die Zahlen der Menschen, die im Département Moselle zurzeit stationär behandelt werden, liegt unverändert bei 1006. 143 unten ihnen liegen auf der Intensivstation, das sind fünf weniger als am Vortag.