Feste : 36. Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz

Mainz Konzert- und Talkbühnen, Festumzug und Präsentationen: Zum 75. Geburtstag von Rheinland-Pfalz ist die Landeshauptstadt Mainz die Gastgeberin des Rheinland-Pfalz-Tages. Rund 120.000 Besucher werden der Staatskanzlei zufolge zu dem dreitägigen Fest vom 20. bis 22. Mai erwartet.

Das Leid und das Elend des Ukraine-Krieges würden nicht ausgeblendet und das Landesfest auch als Fest der Freiheit, der Solidarität, des Miteinanders und der Demokratie gefeiert, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des Programms in der Staatskanzlei. „Unser Bundesland ist gegründet worden als ein Land aus dem Frieden heraus, nach dem Zweiten Weltkrieg - und heute feiern wir 75 Jahre.“ Der Wunsch von damals, es möge nie wieder Krieg in Europa geben, sei allerdings nicht in Erfüllung gegangen. Mindestens 16.000 Geflüchtete aus der Ukraine seien mittlerweile in Rheinland-Pfalz untergekommen.