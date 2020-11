36 ausländische Corona-Patienten in deutschen Kliniken

Ein Bett steht auf dem Flur einer Palliativstation. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Berlin Seit Beginn der zweiten Corona-Welle sind bereits 36 Patienten aus den Nachbarländern in deutsche Krankenhäuser verlegt worden. Wie das Auswärtige Amt am Mittwoch in Berlin mitteilte, handelt es sich dabei um 25 Belgier und drei Niederländer, die in nordrhein-westfälische Kliniken kamen, sowie um acht Menschen aus der französischen Region Grand Est, die ins Saarland überstellt wurden.

