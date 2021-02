350 000 Euro in einem Ersatzrad transportiert

Das Wappen des Zolls ist am Ärmel eines Zollbeamten zu sehen. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Koblenz Ein 37 Jahre alter Mann hat auf der Autobahn 61 im Ersatzrad seines Wagens 350 000 Euro transportiert. „Dass man Rauschgift im Ersatzrad eines Fahrzeuges findet, kommt schon mal vor, aber Bargeld wurde bisher bei uns im Bezirk noch nicht in einem Ersatzrad gefunden“, teilte Thomas Molitor, Pressesprecher des Hauptzollamtes Koblenz, am Donnerstag mit.

Demnach hatten Zollbeamte den Mann am vergangenen Donnerstag auf der Autobahn 61 kontrolliert. Er gab an, auf dem Weg nach Italien zu sein. In einem Rucksack fanden die Zöllner 1300 Euro.