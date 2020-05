35-Jähriger rammt acht geparkte Autos: zwei Verletzte

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Illustration

Mainz Ein vermutlich unter Drogen stehender Autofahrer ist in Mainz mit acht am Straßenrand abgestellten Wagen zusammengestoßen. Der 35-Jährige habe auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Montag mit.

