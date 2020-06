3489 Ausländer gehen von allgemeinbildenden Schulen ab

Bad Ems 3489 ausländische Schulabgänger haben im Jahr 2019 allgemeinbildende Schulen in Rheinland-Pfalz verlassen. Die meisten - 2285 - hatten eine Realschule plus besucht, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

