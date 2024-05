Verdacht auf illegalen Handel 34 Hunde aus Privathaushalt gerettet

Die Behörden waren einem Hinweis gefolgt und fanden am vergangenen Freitag in einem Einfamilienhaus 25 der Hunde vor, wie es hieß. Die Vierbeiner saßen demnach teils in sehr kleinen Käfigen, waren krank und unterernährt. Mehrere von ihnen hatten laut Mitteilung kein Wasser. Die Halterin fand die Polizei am nächsten Morgen: Mit ihrem Auto hatte sich die Frau mittleren Alters demnach in einem Waldweg festgefahren - mit neun weiteren Hunden in ihrem Wagen.