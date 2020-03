Zahl der Toten in Frankreich steigt : Region Grand Est zählt nun 335 Corona-Tote

Rettungskräfte in Schutzanzügen stehen in Straßburg an einem Krankenwagen, und kümmern sich um einen Mann, der das Rettungsteam auf Grund von Atemnot gerufen hatte. Foto: dpa/Jean-Francois Badias

Die Lage in unserer Nachbarregion Grand Est spitzt sich weiter zu. Die Behörden verzeichnen nun 335 Tote. 99 Menschen werden im Département Moselle auf der Intensivstation behandelt

In der französischen Grenzregion Grand Est steigen die Sterbefälle in Verbindung mit dem Coronavirus weiter. Am Montagabend zählte die regionalen Gesundheitsbehörde ARS 335 Toten. Eingerechnet sind Patienten, die vor ihrem Tod positiv getestet waren, und Menschen, von denen vermutet wird, dass ihr Tod in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht, die aber nicht getestet wurden.