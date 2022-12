Eifelkreis Bitburg-Prüm : 33-Jähriger bedroht Passanten mit Messer

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Neuerburg Ein 33-Jähriger hat in Neuerburg in der Eifel Passanten mit einem Messer bedroht. Er wurde am Mittwoch von Einsatzkräften überwältigt und festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Der in Bitburg lebende Mann hatte nach Polizeiangaben bereits kurz davor in einem Supermarkt im Stadtzentrum randaliert. Danach hatte er bei der Polizeiinspektion Bitburg angerufen und angegeben, ein Messer mit sich zu führen. Er sei „offenbar verwirrt“ gewesen, hieß es von Seiten der Polizei.

Verletzt wurde niemand. Zeugen wurden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

