32-Jähriger wegen Handyspiel von zwei Männern attackiert

Mainz Bei einem Streit um ein Handyspiel ist ein 32-jähriger Mann in Mainz attackiert und leicht verletzt worden. Er sei dabei von zwei Männern geschlagen und getreten worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Drei hatten am Dienstagabend zufällig am selben Ort „Pokémon Go“ gespielt und wollten dabei in einen virtuellen Raum eintreten - das gelang dem 32-Jährigen. Da dies bei dem Spiel an einem Ort immer nur einem Teilnehmer möglich ist, hatten damit die beiden anderen Männer im Alter von 33 und 40 Jahren das Nachsehen. Sie beleidigten den 32-Jährigen und versuchten, ihn zu verjagen, anschließend attackierten sie ihn.