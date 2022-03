Mainz : 32-Jähriger verletzt drei Männer: Polizist schießt

Mainz Ein 32 Jahre alter Mann hat in der Mainzer Innenstadt vor einer Fahrschule mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Ein 48-Jähriger sei dabei am Dienstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden - mindestens zwei andere Männer im Alter von 28 und 48 Jahren hätten leichte Verletzungen erlitten, berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei.

Ein Polizist, der in der Nähe einen Verkehrsunfall aufgenommen habe, sei sofort herbei geeilt. „Er konnte den Angriff nur durch den Einsatz seiner Schusswaffe unterbinden und gab mehrere Schüsse ab“, heißt es in der Mitteilung der Ermittler. Dabei wurde der 32-jährige Somalier verletzt. Mit wie vielen Schüssen und wie schwer, war zunächst unklar. Er werde im Krankenhaus bewacht.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.10 Uhr am Aliceplatz. Einen Zusammenhang mit einem tödlichen Verkehrsunfall wenige Stunden vorher ganz in der Nähe gebe es nicht. Dabei war ein drei Jahre altes Kind beim Überqueren einer Ampel von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.