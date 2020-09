31 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus SARS-CoV-2. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz um 31 gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Mainz meldete am Sonntag insgesamt 10 106 Fälle (Stand 10.05 Uhr) seit Beginn der Pandemie.

Aktuell sind demnach 921 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 247.