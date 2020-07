31-Jähriger bedroht 22-Jährigen mit Waffe

Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Zweibrücken Ein 31-Jähriger hat in Zweibrücken einen 22-Jährigen verletzt und mit einer Langwaffe bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rief das Opfer am Mittwochabend die Polizei, weil der mutmaßliche Täter ihn im Streit mit den Fäusten geschlagen und mit der Waffe bedroht habe.

