31 Impfzentren sollen startklar sein

Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Koblenz Von heute an sollen die 31 Corona-Impfzentren in Rheinland-Pfalz einsatzbereit sein. Gesundheitsstaatssekretär und Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD) informiert an diesem Tag in Koblenz (12.30 Uhr) über den Stand der Vorbereitungen.

