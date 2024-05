Neuss 300 Millionen Euro-Investition: Haribo will neues Werk bauen

Der Süßigkeitenhersteller Haribo will rund 300 Millionen Euro in ein neues Werk in Neuss (Nordrhein-Westfalen) investieren, in dem Maoam-Kaubonbons produziert werden. Bezüglich des Kaufs eines 14 Hektar großen Grundstücks (20 Fußballfelder) sei man in Gesprächen mit der Stadt Neuss, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Baubeginn könnte 2025 sein, die Produktion 2028 starten. Zuvor hatte Haribo-Operativchef Markus Riegelein dem „Handelsblatt“ ein Interview gegeben und von dem Vorhaben berichtet.