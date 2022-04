Naturkundemuseum : 30 Millionen Jahre altes Fossil nach Rockband benannt

Das Modell "Orbitestella dioi" ist während der Ausstellung "Rock fossils on tour" im Senckenberg-Museum zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Eine Ausstellung im Naturkundemuseum Senckenberg zeigt Fossilien, die nach Rockstars benannt wurden. Die Ausstellung „Rock Fossils“ tourt seit 2013 durch Europa und ist von diesem Freitag an in Frankfurt zu sehen.

Anlässlich der Sonderschau, die bis 4. September am Main Station macht, wurde am Freitag ein neuer Name vergeben.