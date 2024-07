Maßnahme zur Eindämmung 30 Kilometer Elektrozaun gegen Afrikanische Schweinepest

Rund 30 Kilometer Elektrozaun sollen künftig bei der Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest in Rheinland-Pfalz helfen. Der Zaun soll in den kommenden Tagen entlang der Bundesstraße von Nackenheim nach Guntersblum sowie am Leinpfad direkt am Rhein aufgestellt werden, teilte die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mit. „Die Tierseuche soll nicht in andere Regionen weitergetragen werden.“