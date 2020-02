30 Jahre Orkan „Wiebke“: Waldschäden und Waldwende

Mainz/Neuhäusel Nach dem Sturmtief „Sabine“ erinnern sich altgediente Förster auch an den schlimmeren Orkan „Wiebke“: Vor exakt drei Jahrzehnten hat er Hunderttausende Bäume im Land umgeworfen. Die Forstbranche hat daraus gelernt. Der Klimawandel ist jedoch eine neue Herausforderung.

Waldschäden von mindestens 400 000 Festmeter Holz hat kürzlich Sturmtief „Sabine“ in Rheinland-Pfalz verursacht - noch viel mehr waren es beim Orkan „Wiebke“ vor 30 Jahren gewesen. Am 28. Februar und 1. März 1990 hatte dieser zusammen mit dem Wintersturm „Vivian“ kurz zuvor und mit späteren Stürzen geschädigter Bäume „insgesamt 14 Millionen Festmeter umgeworfen“, wie das Forstministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilt. „Dabei war eine Fläche von über 30 000 Hektar betroffen, auf circa 25 000 Hektar ist der Wald damals flächig zusammengebrochen.“ Der Schaden sei damals auf umgerechnet mehr als eine halbe Milliarde Euro geschätzt worden. Ein Festmeter ist ein Kubikmeter Holz.