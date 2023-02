Leute : 30 Jahre im „heute journal“: Gause verrät erhoffte Nachricht

Mainz Gundula Gause, seit genau 30 Jahren Co-Moderatorin im „heute journal“ und nach eigenen Worten ein „ZDF-sozialisiertes Wesen“, möchte noch eine bestimmte Nachricht verkünden dürfen. „Frieden auf dieser Welt“, antwortete die 57-Jährige auf die konkrete Frage nach der erhofften News in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des Branchenportals „turi2“.

„Ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und die Rückkehr Russlands in die internationale Gemeinschaft. Das ist ja der dunkle Schatten, der zurzeit auf uns liegt - und der sehr belastend ist.“ Am 8. Februar 1993 trat Gause erstmals im „heute journal“ in Erscheinung - zusammen mit Wolf von Lojewski. Fast zwei Jahrzehnte war sie später in dem ZDF-Nachrichtenmagazin meist zusammen mit Claus Kleber zu sehen.

Die in Berlin geborene Gause sagt, sie sei „einfach ein ZDF-sozialisiertes Wesen“. Sie empfinde es als großes Glück, dort 1989 gelandet zu sein. „Ich bin froh mit diesem Standort in der Mitte von Deutschland, betrachte mich als Europäerin, die vom Rhein-Main-Raum schnell überall in Europa ist.“ „Die Familie ist hier - was will ich mehr? Ich bin aber auch froh, dass ich zuvor mal wenigstens ein Jahr in Paris war, zum Studium an der Sorbonne und als Au pair, und somit wenigstens einen Ausflug ins Ausland hatte.“