Terrorismus 30-Jährige muss als mutmaßliche IS-Terroristin vor Gericht

Eine mutmaßliche IS-Terroristin und Syrien-Rückkehrerin muss sich von kommender Woche an in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht verantworten. Das Gericht habe die Anklage gegen die Französin zugelassen und vier Prozesstage angesetzt, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Der Prozess beginnt am Montag (16. September).