3,4 Millionen Überbrückungshilfe für Studierende

Ein Schild mit der Aufschrift „No Students No Future“ bei einer Kundgebung von Studierenden. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Mainz Der Bund hat bis Ende September rund 3,4 Millionen Euro an rheinland-pfälzische Studentinnen und Studenten gezahlt, die wegen der Corona-Pandemie in eine finanzielle Notlage geraten sind. Demnach hatten die Studenten in Rheinland-Pfalz nach Angaben der Studierendenwerke wegen der Corona-Pandemie seit Juni gut 12 000 Anträge auf Überbrückungshilfe gestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Es wurden maximal 500 Euro pro Monat gezahlt, das Geld muss nicht zurückgezahlt werden.