2. Bundesliga : 3:1 in Hannover: Kaiserslautern verteidigt Tabellenrang

3:1 in Hannover: Kaiserslautern verteidigt Tabellenrang

Hannover Der 1. FC Kaiserslautern hat den vierten Tabellenrang in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt. Im Topspiel bei Hannover 96 gewannen die personell geschwächten Gäste am Samstagabend trotz Rückstands 3:1 (0:1) und setzten ihre erfolgreiche Auswärtsserie fort.

In dieser Spielzeit verlor der Aufsteiger noch keine Partie in der Ferne. Mit einem Sieg hätten die Niedersachsen an Kaiserslautern vorbeiziehen können.