3:0 über Uerdingen: FCK mit ersehntem Befreiungsschlag

Düsseldorf Der 1. FC Kaiserslautern hat nach drei Niederlagen in Serie das ersehnte Erfolgserlebnis gefeiert. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung gewann der kriselnde Fußball-Drittligist am Samstag beim KFC Uerdingen mit 3:0 (1:0) und verließ dadurch vorläufig die Abstiegsränge.

Vor 4453 Zuschauern gingen die Pfälzer durch ein Eigentor von Assani Lukimya (42. Minute) in Führung. Christian Kühlwetter (57.) und Timmy Thiele (65.) stellten nach der Pause den zweiten Sieg unter Trainer Boris Schommers sicher. Uerdingen zeigte so gut wie keine Gegenwehr und beendete das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte für Adam Matuschyk (87.) in Unterzahl.