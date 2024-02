Kriminalität 29-Jähriger soll mehrere Menschen angegriffen haben

Ein 29-jähriger Mann soll mehrere Menschen in der Ludwigshafener Innenstadt angegriffen haben. Er habe an einer Bushaltestelle eine 40-jährige Frau und ihren 14 Jahre alten Sohn getreten und geschlagen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen hätten den Angreifer bei der Tat am Montag festgehalten, bis die Ordnungshüter gekommen seien.