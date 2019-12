29-Jährige verfolgt randalierende Jugendliche

Ein Einsatzwagen mit Blaulicht. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Trier Eine 29-jährige Frau hat in Trier zwei Jugendliche verfolgt, die ein Auto beschädigt hatten und einen Obdachlosen angreifen wollten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau am Mittwochabend die Jugendlichen zunächst aus ihrem Küchenfenster dabei beobachtet, wie sie ein Auto beschädigten.

