281 neue Corona-Infektionen im Saarland

Eine Helferin steckt einen Rachenabstrich in ein Röhrchen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen hat sich im Saarland am Mittwoch gegenüber dem Vortag um 281 erhöht. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie erfassten Fälle auf 6276, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte (Stand 18.00 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, erhöhte sich um drei auf 184.