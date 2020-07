2800 Corona-Infektionen im Saarland

Ein Bett auf einer Intensivstation. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der im Saarland seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist auf 2800 gestiegen. Das sind drei mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Samstag mitteilte (Stand: 18:00 Uhr).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa