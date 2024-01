Kriminalität 28-Jähriger wird geschlagen und tritt Wohnungstür ein

Kaiserslautern · Ein 28 Jahre alter Mann ist zunächst mutmaßlich von zwei Freunden zusammengeschlagen worden und hat danach selbst die Tür seiner Nachbarin eingetreten. Der 28-Jährige und seine beiden Freunde im Alter von 20 und 23 Jahren seien aus bislang unbekannten Gründen in der Wohnung des Ältesten in Kaiserslautern in Streit geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

18.01.2024 , 14:57 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Die Jüngeren hätten dann am frühen Mittwochmorgen auf ihren Freund eingeschlagen, dessen Wohnung demoliert und seien anschließend geflüchtet. Der 28-Jährige sei dabei am Kopf und den Händen verletzt worden. Er sei so zornig gewesen, dass er die Wohnungstür seiner unbeteiligten Nachbarin eingetreten habe, teilte die Polizei weiter mit. Alle drei Männer seien mit auf die Dienststelle genommen worden. © dpa-infocom, dpa:240118-99-662097/3

