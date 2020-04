28-Jähriger stirbt beim Zusammenstoß von zwei Autos

Heimbach Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug in Heimbach (Landkreis Birkenfeld) gestorben. Der 26 Jahre alte Fahrer des anderen Autos ist bei dem Unfall in der Nacht auf Montag leicht verletzt worden, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte.

