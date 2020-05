27 Regionalligisten wollen zweigleisige 3. Liga

Essen/Oberhausen In der Corona-Krise sucht der Fußball nach Lösungen, zum Beispiel in der Frage nach Auf- und Abstieg ab der 3. Liga. 27 Regionalligisten schlagen als Lösung nun eine zweigleisige 3. Liga vor. Die Bewegung scheint weiter zu wachsen.

Hinter dem vierseitigen Antrag, den der Saarländische Fußball-Verband (SFV) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) stellte, stehen Vereine aus allen fünf Regionalligen. Offenbar haben viele weitere ihre Unterstützung angedeutet. „Ich denke, dass die Zahl der Unterstützer von der dritten bis zur fünften Liga am Ende im unteren dreistelligen Bereich landen wird“, sagt Sportvorstand Thorsten Binder von Rot-Weiß Oberhausen der dpa: „Das kann man dann nicht mehr ignorieren.“

Ob der DFB, der sich bisher nicht äußerte, den Antrag annimmt und beim Außerordentlichen Bundestag am 25. Mai behandelt, ist noch offen. Er könnte sich darauf berufen, dass der Bundestag einberufen wurde, um über Fortsetzung oder Abbruch der Ligen sowie mögliche Auf- und Abstiegs-Szenarien zu sprechen. Und dass der Antrag keines dieser Kernthemen behandelt. „Das Konzept steht inhaltlich in unmittelbarem Zusammenhang und kann Teil der Lösung in diesen schwierigen Corona-Zeiten sein“, entgegnet der studierte Jurist Uhlig: „Von daher gehe ich davon aus, dass der Antrag zugelassen wird.“