27 Jahre alte Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Pommern/Cochem Eine 27 Jahre alte Motorradfahrerin hat sich am Samstag bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau hatte in einer scharfen Linkskurve aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, wie die Polizei in Cochem mitteilte.

