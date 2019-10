27-jähriger Verdächtiger gesteht tödliche Schüsse in Wetzlar

Wetzlar Nach tödlichen Schüssen im mittelhessischen Wetzlar hat der Verdächtige die Tat gestanden. „Er hat eingeräumt, dass er der Schütze war“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Allerdings hielten die Ermittler einige Aussagen des Mannes „für nicht glaubhaft“.

Zuvor hatten darüber der Südwestrundfunk (SWR) und die „Wetzlarer Neue Zeitung“ berichtet. Der 27-Jährige sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. In der vergangenen Woche wurden außerdem zwei Männer aus dem familiären Umfeld des Verdächtigen festgenommen. Sie sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. In welcher Weise, werde noch geprüft, sagte der Sprecher.