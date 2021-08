261 neue Corona-Infektionen: Inzidenz steigt auf 25,7

Ein Abstrichstäbchen wird für die Analyse vorbereitet. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist erneut gestiegen: von 22,8 am Mittwoch auf 25,7 am Donnerstag. Wie das teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz weiter mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 261 neue Infektionen festgestellt (14.10 Uhr).

Damit kletterte die Zahl der im Labor bestätigten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 159 280. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Infektion blieb unverändert bei 3914.

Aktuell sind in Rheinland-Pfalz laut LUA 2535 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Auf die höchste Inzidenz kam den Angaben zufolge Frankenthal mit 71,8, am niedrigsten lag der Wert mit 5,0 in Pirmasens. 9206 Menschen wurden seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9197).