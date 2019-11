26 Kilo Marihuana gefunden: Festnahme eines Mannes

Ein Polizeifahrzeug mit leuchtendem Blaulicht auf dem Dach ist zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild.

Pirmasens Die Polizei in Pirmasens hat einen 46-jährigen Mann aus der Südwestpfalz festgenommen, der einen Transport von 26 Kilogramm Marihuana in Auftrag gegeben haben soll. Zurzeit werde geprüft, ob der Mann noch weitere Drogentransporte in Auftrag gegeben habe, teilte die Polizei am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa