26-Jähriger zahlt vor den Augen der Polizei mit Falschgeld

Koblenz Im Beisein der Polizei Koblenz wollte ein 26-Jähriger seine Zeche in einer Disco mit Falschgeld bezahlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fanden die Beamten bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes Falschgeld in einem mittleren dreistelligen Bereich und zwei Joints.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zudem fanden sie genügend Bargeld, mit dem der Mann seine Rechnung hätte bezahlen können.