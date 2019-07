250-Kilogramm-Bombe aus Zweitem Weltkrieg gefunden

Polizei-Einsatz: 250-Kilogramm-Bombe aus Zweitem Weltkrieg gefunden. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Remagen Bauarbeiter haben eine 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Remagen gefunden. Wie der Technische Leiter des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz, Horst Lenz, am Donnerstag mitteilte, soll der US-Blindgänger an diesem Sonntag (14.

Juli) entschärft werden. Dafür müssen etwa 400 Anwohner im Umkreis von 500 Metern zur eigenen Sicherheit vorübergehend ihre Häuser verlassen. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ darüber berichtet.

Nach Angaben der Stadt Remagen können sich betroffene Bürger am Sonntag in einem Feuerwehrgerätehaus aufhalten. Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei kontrollieren die Sicherheitszone. Der Zugverkehr bei Remagen wird laut der Stadtverwaltung nicht beeinträchtigt.