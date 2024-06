Schwarzarbeit 25 Verfahren nach Zollkontrollen in Hotels und Gaststätten

Mehrere Hinweise auf mögliche Schwarzarbeit in Hotels und Gaststätten hat der Zoll im Saarland und im Süden von Rheinland-Pfalz bei einer Kontrollaktion gesammelt. Wie das Hauptzollamt Saarbrücken am Dienstag mitteilte, leiteten die Kontrolleure am Samstag 25 Bußgeldverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung von Ausländern oder des illegalen Aufenthalts. Die 45 Zöllner befragten demnach insgesamt 91 Arbeitnehmer, unter anderem in Saarbrücken, Kaiserslautern und Landau. Die Überprüfungen waren Teil einer bundesweiten Kontrollaktion des Zolls im Kampf gegen Schwarzarbeit, wie es hieß.