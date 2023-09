Gewalttat 25-Jähriger wegen versuchter Tötung von Nachbarin in U-Haft

Trier · Nach einem eskaliertem Nachbarschaftsstreit in Trier, bei dem eine 57-Jährige lebensbedrohlich verletzt wurde, sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ am Mittwoch wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl gegen den 25-Jährigen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Trier am Donnerstag mitteilte.

07.09.2023, 15:18 Uhr

Der Mann soll die Frau am Dienstag mit einer Eisenstange angegriffen haben, wobei sie eine Treppe hinunterstürzte. Die 57-Jährige soll zuvor die Wohnung ihres Nachbarn aufgesucht haben, um sich über Lärm zu beschweren. Sie soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach bisherigem Ermittlungsstand ein Messer in der Hand gehalten haben. Die Frau habe lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten und befinde sich weiterhin in stationärer Behandlung. © dpa-infocom, dpa:230907-99-109556/2

