Haftbefehl 25-Jährige soll ihren Partner in Neustadt erstochen haben

Neustadt · Eine 25-jährige Frau soll in Neustadt an der Weinstraße ihren 28-jährigen Partner erstochen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler kam es am Dienstagabend zwischen dem Paar zu einem Streit, woraufhin die Frau ein Messer ergriffen und auf ihren Partner eingestochen haben soll, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber von der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwoch auf Anfrage sagte.

03.01.2024 , 14:33 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Zuvor hatte „Die Rheinpfalz“ über den Fall berichtet. Das Opfer habe zunächst in das benachbarte Haus seiner Mutter flüchten können, sei dort aber zusammengebrochen und schließlich im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben, sagte Ströber. Die Tatverdächtige sei festgenommen worden. Sie wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:240103-99-480612/4

(dpa)