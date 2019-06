25-Jährige in Disko mit Kopfstoß verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Nacht. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Pirmasens Eine 25 Jahre alte Frau ist in einer Diskothek in Pirmasens mit einem Kopfstoß leicht verletzt worden. Ein ihr unbekannter Mann hatte die Frau am frühen Sonntagmorgen plötzlich auf der Tanzfläche angegriffen, wie die Polizei mitteilte.

