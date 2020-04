2477 Corona-Fälle im Saarland: Mittlerweile 122 Tote

Ein Bett auf einer Intensivstation. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland hat sich die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag auf 2477 erhöht. Das waren 25 Fälle mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium in Saarbrücken (Stand 18.00 Uhr) mitteilte.

Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg im Vergleich zum Vortag um zwei auf 122. Von den positiv bestätigten Fällen seit dem ersten Auftreten des Virus im Saarland gelten insgesamt 1467 Menschen als geheilt. Aktuell würden 163 der an Covid-19 Erkrankten stationär behandelt, hieß es. 46 davon würden intensivmedizinisch betreut.