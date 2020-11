243 neue Corona-Fälle und sechs Tote im Saarland

Eine Virologin steckt ein Wattestäbchen in ein Plastikröhrchen. Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Saarland binnen 24 Stunden um 243 gestiegen. Insgesamt werden nun 219 Todesfälle mit Covid-19 in Verbindung gebracht, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte (Stand 18.00 Uhr).

Das waren sechs Todesfälle mehr als am Vortag.